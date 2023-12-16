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«Будь у «Монако» Головин, мы бы проиграли». Фанаты «Лиона» — о пропускавшем матч игроке

«Будь у «Монако» Головин, мы бы проиграли». Фанаты «Лиона» — о пропускавшем матч игроке
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Болельщики «Монако» и «Лиона» отреагировали на отсутствие игрока монегасков Александра Головина в матче 16-го тура французской Лиги 1, который закончился со счётом 1:0 в пользу олимпийцев.

  • «Мы проиграли, потому что у нас не было Головина и Вандерсона», — написал пользователь Ogif;
  • «Неэффективная атака и острая нехватка Головина»; — отреагировал пользователь;
  • «Правда, что с Головиным наша команда проиграла бы», — написал болельщик «Лиона» Max;
  • «У нас зависимость от Головина. Без Головина и Вандерсона команда другая»; — ответил Fwe.

Напомним, российский полузащитник пропускал матч чемпионата из-за трёх жёлтых карточек в 10 сыгранных матчах Лиги 1.

«Лион» поднялся на 16-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Франции по футболу, набрав 13 очков в 16 проведённых матчах. «Монако» находится на третьей позиции с 30 очками после аналогичного количества встреч.

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