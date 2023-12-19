Защитник «Челси» Матсен интересен дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» намерена вступить в гонку за подписание защитника «Челси» Яна Матсена. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, лондонский клуб готов расстаться с нидерландцем уже зимой, так как тот не желает продлевать трудовое соглашение. Сразу несколько клубов делали «Челси» предложение об аренде Матсена, однако «синие» приняли решение продать игрока. Отмечается, что главным претендентом на защитника на данный момент является дортмундская «Боруссия».

Матсен находится в структуре «Челси» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл за «синих» неполных 12 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Недавно нидерландец продлил контракт с лондонской командой до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Матсену со стороны «Манчестер Сити».