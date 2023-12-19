«Сан-Паулу» согласился продать «ПСЖ» Бералдо за те же деньги, что предлагал «Зенит» — Са

Бразильский клуб «Сан-Паулу» дал согласие на продажу своего защитника Лукаса Бералдо французскому «ПСЖ». Сумма трансфера будет той же по размеру, как те деньги, что предлагал за бразильца санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает бразильский журналист Габриэль Са.

По информации источника, клубы в ближайшее время заключат соглашение по трансферу на € 20 млн + € 5 млн в качестве бонусов за выполнение игроком определённых показателей. Ожидается, что уже на следующей неделе Бералдо вылетит в Париж на переговоры с клубом.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» перебил предыдущее предложение «ПСЖ» в размере € 20 млн, предложив € 25 млн. Также английский «Лестер» готов заплатить € 25 млн за Бералдо. «Зенит» ещё раньше уже предлагал € 18 млн за Бералдо, но бразильский «Сан-Паулу» отказал российской команде.

Кроме того, ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп призвал руководство клуба быстрее подписать Лукаса Бералдо.

В нынешнем сезоне центральный защитник провёл за «Сан-Паулу» 48 матчей, в которых отметился лишь одним забитым мячом. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.