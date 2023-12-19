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Кузяев остался самым дорогим игроком «Гавра» после изменений стоимости футболистов Лиги 1

Кузяев остался самым дорогим игроком «Гавра» после изменений стоимости футболистов Лиги 1
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Российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев остался самым дорогим футболистом команды после изменений стоимостей игроков французской Лиги 1 интернет-порталом Transfermarkt.

Кузяев наравне с партнёром по команде Аруной Санганте стоит на данный момент € 10 млн. Следом за ними самыми дорогими игроками команды являются Мохамед Байо (€ 6 млн), Набиль Алиуи (€ 4 млн), а также Рассул Ндиайе и Ясин Кехта (оба стоят на данный момент € 3,5 млн).

Кузяев в нынешнем сезоне сыграл за «Гавр» 16 матчей во французской Лиге 1, в которых отметился лишь двумя забитыми мячами.

На данный момент после 16 сыгранных матчей чемпионата Франции «Гавр» располагается на 10-й строчке с 19 очками. Лидером чемпионата является «ПСЖ» с 37 очками.

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