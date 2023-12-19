Ван Дейк ответил на обвинения в высокомерии со стороны Роя Кина

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на обвинения в высокомерии со стороны легенды «Манчестер Юнайтед» Роя Кина после матча 17-го тура чемпионата Англии.

«Мне нравится Рой Кин, если он так сказал, то это нормально. Он — настоящий «Манчестер Юнайтед», и я понимаю, что он мог так отреагировать, но я почувствовал то, что сказал, и в этом нет абсолютно никакого высокомерия. Каждый, кто смотрел игру, вероятно, чувствовал то же самое. Мы идём дальше. У нас была возможность, но мы не смогли забить, и это расстраивает», — приводит слова ван Дейка BBC.

Напомним, сам матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» завершился со счётом 0:0. На данный момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. «Манчестер Юнайтед» (28), в свою очередь, занимает седьмое место.

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