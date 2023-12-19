Президент «Наполи» высказался о попадании на «Барселону» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Результаты жеребьёвки? Я очень доволен. «Барселона» – такая же достойная команда, как и «Наполи», – приводит слова де Лаурентиса Tuttomercatoweb.

Напомним, 18 декабря состоялась жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянский «Наполи», за который выступает экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, сыграет с испанской «Барселоной» в плей-офф турнира.

Первые матчи стадии 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи состоятся 5, 6, 12 и 13 марта. Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024 пройдёт 1 июня 2024 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.