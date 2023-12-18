«Наполи» Кварацхелии сыграет с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Итальянский «Наполи», за который выступает экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, сыграет с испанской «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В эти минуты в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) проходит жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. 16 лучших команд европейского футбола сезона-2023/2024 узнали своих следующих соперников.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля, а ответные — 5, 6, 12 и 13 марта 2024 года. На групповом этапе «Наполи» занял второе место в группе С, уступив лидерство мадридскому «Реалу».

Осенью этого года сообщалось, что «Барселона» рассматривает Кварацхелию как одну из своих трансферных целей на летнее трансферное окно.