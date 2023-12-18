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В 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 Наполи сыграет против Барселоны: итоги жеребьёвки

«Наполи» Кварацхелии сыграет с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Хвича Кварацхелия
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Итальянский «Наполи», за который выступает экс-игрок «Локомотива» и «Рубина» Хвича Кварацхелия, сыграет с испанской «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник
Наполи
Неаполь, Италия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В эти минуты в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) проходит жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024. 16 лучших команд европейского футбола сезона-2023/2024 узнали своих следующих соперников.

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Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля, а ответные — 5, 6, 12 и 13 марта 2024 года. На групповом этапе «Наполи» занял второе место в группе С, уступив лидерство мадридскому «Реалу».

Осенью этого года сообщалось, что «Барселона» рассматривает Кварацхелию как одну из своих трансферных целей на летнее трансферное окно.

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