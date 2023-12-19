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Главный тренер «Порту» устроил потасовку со спортивным директором «Спортинга»

Главный тренер «Порту» устроил потасовку со спортивным директором «Спортинга»
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Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау устроил потасовку со спортивным директором «Спортинга» (0:2) Угу Вианой после матча 14-го тура чемпионата Португалии.

После матча Консейсау решил поговорить со спортивным директором «Спортинга» и после короткого обмена репликами началась потасовка. Разнимать враждующих пришлось членам обеих команд.

Отметим, «Спортинг» впервые за семь лет обыграл «Порту». До этого «Спортинг» побеждал «Порту» в 2016 году.
На данный момент «Спортинг» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 34 очка. «Порту», в свою очередь, занимает третье место, записав в свой актив 31 очко.

В следующем туре «Спортинг» встретится с «Портимоненсе», а «Порту» проведёт матч с «Шавишем». Матчи пройдут 30 и 29 декабря соответственно.

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Спортинг
Лиссабон
Окончен
2 : 0
Порту
Порту
1:0 Дьёкереш – 11'     2:0 Гонсалвеш – 60'    
Удаления: нет / Пепе – 51'
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