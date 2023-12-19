Сергей Карасёв объяснил, почему не ждёт приглашения на следующий сбор судей УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о своём прохождении сборов под руководством УЕФА.

«Сбор прошёл так, как будто я и не уезжал оттуда, всё так же. Всех ребят знаю, все подходили и радовались встрече, потому что давно не видели. С кем-то были на связи по телефону, с некоторыми переписывались. С руководством общался, гарантий никто не даёт, потому что обстановка такая, будут смотреть по ситуации.

Следующий сбор, как обычно, должен быть перед плей-офф еврокубков, это где-то конец января-начало февраля. Туда вызываются те арбитры, которые будут судить именно в плей-офф, и так как я не судил на групповом этапе, то вряд ли стоит рассчитывать на приглашение, это логично», — приводит слова Карасёва «РИА Новости Спорт».