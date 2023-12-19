Тони Кроос всерьёз рассматривает возможность вернуться в сборную Германии на Евро-2024

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может вернуться в сборную Германии.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсетях, 33-летний немецкий футболист всерьёз рассматривает возможность вернуться в национальную команду.

Ранее главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман не исключил возвращения Крооса.

Напомним, Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии летом 2021 года после того, как в 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года немецкая национальная команда проиграла Англии (0:2). Кроос дебютировал в бундестим в 2010 году. За этот период он принял участие в 106 матчах за сборную, в которых отметился 16 голами. В составе своей национальной команды футболист стал чемпионом мира в 2014 году.