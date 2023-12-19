Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ивич рассказал, в чём причина успеха «Краснодара» в нынешнем сезоне

Ивич рассказал, в чём причина успеха «Краснодара» в нынешнем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о причинах успеха команды в нынешнем сезоне.

«Обе игры, которые мы проиграли в первой части чемпионата, были на выезде. Хорошо, что мы не проигрываем почти год в домашних матчах. Мы единственная команда в России, которая не потеряла очки на своем поле. Ключ ко всему — тяжёлая и ежедневная работа, наша мотивация — проводить как можно больше времени на поле, анализировать, чтобы попытаться улучшить игру. Мы будем иметь дело с этими вещами в следующей части сезона и постараемся как можно дольше оставаться на первой позиции», — приводит слова Ивича Hot Sport.

Напомним, на зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице, набрав 38 очков. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на два очка.

Материалы по теме
Обновлённый прогноз на победителя РПЛ. Шансы «Краснодара» сильно выросли!
Истории
Обновлённый прогноз на победителя РПЛ. Шансы «Краснодара» сильно выросли!
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android