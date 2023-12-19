Ивич рассказал, в чём причина успеха «Краснодара» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич рассказал о причинах успеха команды в нынешнем сезоне.

«Обе игры, которые мы проиграли в первой части чемпионата, были на выезде. Хорошо, что мы не проигрываем почти год в домашних матчах. Мы единственная команда в России, которая не потеряла очки на своем поле. Ключ ко всему — тяжёлая и ежедневная работа, наша мотивация — проводить как можно больше времени на поле, анализировать, чтобы попытаться улучшить игру. Мы будем иметь дело с этими вещами в следующей части сезона и постараемся как можно дольше оставаться на первой позиции», — приводит слова Ивича Hot Sport.

Напомним, на зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице, набрав 38 очков. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на два очка.