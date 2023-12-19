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Главный тренер сборной Украины высказался о будущем Цыганкова и Довбика

Главный тренер сборной Украины высказался о будущем Цыганкова и Довбика
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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал, что он думает о будущем игроков сборной и «Жироны» Виктора Цыганкова и Артёма Довбика.

«Готовы ли Цыганков и Довбик к грандам европейского футбола? Я считаю, что не только от Цыганкова и Довбика, но и от всей «Жироны» никто не ожидал, что они в конце первого круга будут на первом месте. Они очень уверенно выглядят, и они на первом месте по игре в Ла Лиге. То, что там два ключевых игрока сборной – это очень важно. Они обретут уверенность. Я надеюсь, что они будут дальше прогрессировать.

Действительно, вокруг них много слухов о больших клубах. Я считаю, что очень важно, чтобы они закончили сезон в «Жироне» и посмотрим, на каком месте, а потом уже думали о других клубах, если они этого желают», — цитирует Реброва VBET Ukraine.

Напомним, на данный момент «Жирона» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги.

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