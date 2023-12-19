Рикельме избран новым президентом «Бока Хуниорс»

Бывший аргентинский полузащитник Хуан Роман Рикельме стал новым президентом «Бока Хуниорс». За экс-футболиста проголосовали более 30 тыс. человек. 45-летний Рикельме будет занимать эту должность до 2027 года.

Явка членов клуба превысила 47 тыс. человек, что является самым высоким показателем за всю историю аргентинских клубных выборов. Она составила почти 50% от числа имеющих право голоса и превысила явку на выборах 2019 года примерно на 9 тыс. человек. За Рикельме свои голоса отдали 65,3% избирателей.

За свою карьеру Рикельме успел поиграть за аргентинские «Бока Хуниорс» и «Аргентинос Хуниорс», а также за «Барселону» и «Вильярреал» в Испании. За основную сборную Аргентины Хуан Роман провёл 54 матча, в которых забил 18 голов.