«Ты должен уважать решение врачей». Эриксен — о перенёсшем остановку сердца Локьере

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен обратился к защитнику «Лутон Таун» Тому Локьеру, перенёсшему остановку сердца в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (1:1 на момент остановки встречи).

«Я надеюсь, что сейчас с ним всё в порядке и он не торопится с выходом на поле, а рядом с ним находится его семья, которая поддерживает его. Скрещиваю пальцы за то, чтобы у него всё было в порядке.

В этой ситуации я бы посоветовал ему принять лучшее решение. Если врачи говорят тебе заняться чем-то другим, то ты должен уважать их мнение. Ты должен принять подобное решение вместе со своей семьёй, тебе не следует торопиться и стоит сосредоточиться на себе», — приводит слова Эриксена The Sun.

Напомним, Эриксен также столкнулся с остановкой сердца на футбольном поле. Инцидент произошёл в 2021 году во время матча чемпионата Европы 2020 года между сборными Дании и Финляндии (0:1).