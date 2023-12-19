«Это подходящая модель для РПЛ». Осинькин — о футболе Юргена Клоппа

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об игровой модели немецкого специалиста Юргена Клоппа.

«Говорил, что мне нравился Клопп. Наверное, скажу это про Юргена двух- или трёхлетней давности. Тогда со своим «Ливерпулем» он нравился всем. Наверное, для российского футбола это более подходящая модель, которую можно реализовать. Понятно, что с поправками на качество, потому что на футбол «Манчестер Сити» можно только облизнуться и только с большими поправками оттуда что-то брать», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, «Крылья Советов» ушли на зимний перерыв на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарцы набрали 29 очков в 18 матчах РПЛ сезона-2023/2024.