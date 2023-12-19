Гендир махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, в чём секрет его успеха

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, в чём состоит секрет его успеха, а также заявил, что в нынешних реалиях клубу возможно выйти на самоокупаемость.

«В чём секрет моего успеха? Эта модель была взята за основу. С тогдашним президентом Башкортостана Хамитовым было проговорено, что «Уфа» будет двигаться в этом направлении. Рад, что он поддержал это и понимал, что футбол не должен сидеть долгое время на бюджете. Руководитель в Дагестане тоже понимает, что клуб должен научиться выходить из этой зоны.

В начале нужно помогать, без этого ничего получится, бесполезно. Думаю, несколько лет и махачкалинское «Динамо» практически сможет жить в режиме самоокупаемости. В нынешних реалиях, которые есть в РПЛ и российском футболе, это возможно», — сказал Газизов в интервью YouTube-каналу махачкалинского клуба.

Махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Команда Курбана Бердыева набрала 37 очков после 20 матчей.