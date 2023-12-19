Шамиль Газизов: видел ли я в Семаке тренера-чемпиона? Конечно!

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов поделился мнением об экс-наставнике уфимского клуба Сергее Семаке, с 2018 года возглавляющем санкт-петербургский «Зенит».

«Видел ли я в Семаке тренера-чемпиона? Конечно. Я ему предложил работать, когда он был вторым тренером. У него тогда желания быть первым не было. Мы предложили ему работу, как он позднее рассказал, другие люди и его духовные отцы сказали, что для него начинается новый путь. Он с ним пошёл, «Уфу» вывел на шестое место, в Лигу Европы, он этим всё доказал.

Потом пришёл в «Зенит» — пятикратный чемпион. Это ведь не только хороший специалист, он ещё духовно богат. Всегда удивлялся, как он был на работе, а потом ещё успевал проводить время со своей огромной семьёй. Уверен, что так у него продолжается и в Санкт-Петербурге», — сказал Газизов в видео на YouTube-канале махачкалинского «Динамо».

Напомним, под руководством Семака сине-бело-голубые становились чемпионами России в сезонах-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. Также «Зенит» выиграл Кубок России в сезоне-2019/2020 и четырежды завоёвывал Суперкубок Испании (сезоны-2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024).

Семак был главным тренером «Уфы» с 2016 по 2018 год.