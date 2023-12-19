17-летний Эндрик: у меня есть консультанты по соцсетям и СМИ, диетолог, шеф-повар

17-летний футболист «Палмейраса» Эндрик, который летом 2024 года станет игроком мадридского «Реала», рассказал о тех, кто помогает ему в развитии карьеры.

«У меня есть физиотерапевт, личный тренер, консультант по социальным сетям, консультант по СМИ, диетолог и шеф-повар. Все они помогают мне на моём футбольном пути», — приводит слова Эндрика Madrid Universal в социальной сети Х (бывший Twitter).

По итогам минувшего сезона бразильской Серии А «Палмейрас» стал чемпионом, набрав 70 очков после 38 проведённых матчей. 17-летний футболист принял участие в 53 матчах за свою команду во всех официальных турнирах, где отметился 14 забитыми мячами и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает игрока в € 45 млн.