Месси признан игроком года по версии Goal

Нападающий сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси стал лучшим игроком 2023 года по версии Goal. Об этом сообщает официальный сайт британского издания.

Топ-5 лучших футболистов года от Goal выглядит следующим образом:

Лионель Месси («Интер Майами»/«ПСЖ» и сборная Аргентины); Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» сборная Норвегии); Джуд Беллингем (мадридский «Реал»/ дортмундская «Боруссии» и сборная Англии); Килиан Мбаппе («ПСЖ» и сборная Франции); Кевин де Брёйне («Манчестер Сити» сборная Бельгии).

Отметим, что в 2023 году капитан сборной Аргентины и американского «Интер Майами» Лионель Месси стал обладатель «Золотого мяча». Он выиграл данную награду в восьмой раз в своей карьере. При этом нападающий был признан лучшим игроком года по мнению Goal в седьмой раз.