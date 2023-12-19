Варламов: для Казани хорошо, что в городе появится ещё один профессиональный клуб

Новоиспеченный главный тренер «Сокола» Евгений Варламов рассказал о целях и задачах казанского клуба.

«Казань — большой город. Много детей занимается футболом. Для города хорошо, что здесь появится ещё одна команда мастеров. «Сокол» планирует задействовать футболистов не только из столицы Татарстана, но и со всей республики — тех же Набережных Челнов, Нижнекамска и других городов. Почему бы нет? Клуб делает только первый шаг на профессиональном уровне, и пока такой вектор мне видится абсолютно логичным.

Планы у клуба большие, амбициозные. «Сокол» хочет расти и развиваться, а не стоять на месте. Сейчас вышли во вторую лигу, но это не значит, что это предел. Спонсоры заинтересованы, чтобы и дальше двигаться. Естественно, что всё последовательно и постепенно. Никаких препятствий для развития я не вижу. Всё, о чём мы говорили до моего приезда в Казань, обсуждается и выполняется. Понятно, что нужно исходить из бюджета. Но клуб новый, и какие-то моменты обсуждаются и согласовываются по ходу дела», — сказал Варламов корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее стало известно о том, что бывший защитник сборной России Евгений Варламов возглавил казанский «Сокол».