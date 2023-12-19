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«Реал» возобновил интерес к Икарди – Marca

«Реал» возобновил интерес к Икарди – Marca
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Мадридский «Реал» вновь вернулся к идеи с подписанием нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди. Об этом сообщает издание Marca.

По сведениям источника, «Реал» всё же решил подписать Икарди в зимнее трансферное окно. Клуб из Мадрида готов арендовать аргентинского игрока с возможностью выкупа. Ожидается, что он составит конкуренцию Хоселу в центре нападения «сливочных».

Отметим, что в ноябре также появлялась информация о том, что Мауро может перейти в «Реал». Но позже эти слухи утихли.

Напомним, Действующее трудовое соглашение Икарди с «Галатасараем» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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