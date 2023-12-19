Бывший директор «Чертаново» назвал самого перспективного российского футболиста

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин назвал самого перспективного футболиста с российским паспортом.

«Вы сами видите, что уровень команд в нашем чемпионате усреднился, уехало много сильных легионеров. В этом нет ничего удивительного, нашему футболу такое только на пользу идёт. Каждая команда может обыграть каждую, много молодых российских футболистов сейчас получает больше игровой практики. Как по мне, всё стало гораздо интереснее.

Кто сейчас самый перспективный российский футболист? Максим Глушенков», — приводит слова Ларина Legalbet.

Глушенков является воспитанником команды «Чертаново». Футболист перешёл в «Локомотив» из «Крыльев Советов» зимой этого года. В текущем сезоне форвард провёл за железнодорожников 24 матча во всех турнирах, в которых отметился семью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.