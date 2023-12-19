Защитник Дрэгушин, которым интересовалась «Барселона», продлит контракт с «Дженоа»

Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин близок к продлению контракта с итальянским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, генуэзцы продлят трудовое соглашение румынским игроком обороны до 2028 года. Зарплата 21-летнего футболиста по новому контракту увеличится. Отмечается, что в соглашение не будет включена опция выкупа игрока за € 30 млн, как сообщалось ранее.

В текущем сезоне Дрэгушин провёл за «Дженоа» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Дрэгушину со стороны «Барселоны».