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Тамерлан Мусаев прокомментировал своё возвращение в ЦСКА

Тамерлан Мусаев прокомментировал своё возвращение в ЦСКА
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Новичок московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о своем переходе в столичную команду.

«Это хороший шаг вперед для моего развития. Я был в академии ЦСКА. И теперь очень рад вернуться. Перед последним туром мне брат сказал, что есть интерес от ЦСКА, но не сказал ничего конкретного. И уже когда начался отпуск, сказали, что есть активный интерес. Долго не думая, честно говоря, сразу согласился. Когда уходил из академии, была цель – вернуться. Я хочу стать важной частью этого клуба и помочь ему», — сказал Мусаев в интервью пресс-службе ЦСКА.

Ранее стало известно о том, что 22-летний нападающий Мусаев, который является воспитанником армейцев, сменил клубную прописку. Он перешёл из калининградской «Балтики» в московский ЦСКА. Стороны подписали соглашение, рассчитанное до 2028 года. Отметим, что в нынешнем сезоне Тамерлан забил четыре гола и сделал два ассиста в 25 матчах за «Балтику».

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