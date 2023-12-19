Александр Глеб назвал четырёх фаворитов Лиги чемпионов

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Александр Глеб считает, что мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария», английский «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал» являются фаворитами Лиги чемпионов.

«Я фаворитами всегда считал «Сити», «Баварию» и «Арсенал». Они очень классно играют в чемпионате, но в еврокубках что-то не очень впечатляют. Ну, «Реал» тоже. Короче, «Реал», «Бавария», «Сити» и «Арсенал» являются для меня фаворитами.

Но дальше походу «Арсенал» может себя проявить и набрать обороты. Хотя, честно говоря, сюрпризы может любая команда преподнести. В еврокубках ровно играют, даже в паре «Арсенал»—«Порту» «Арсенал» не фаворит", — приводит слова Глеба «ВсёПроСпорт».

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на игровые дни 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, а ответные состоятся 5, 6, 12 и 13 марта.