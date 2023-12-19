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Игрок «Балтики» Маляров: Мусаев должен стать основным игроком ЦСКА

Игрок «Балтики» Маляров: Мусаев должен стать основным игроком ЦСКА
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Защитник калининградской «Балтики» Кирилл Маляров отреагировал на переход нападающего Тамерлана Мусаева в московский ЦСКА.

«Тамик молодец. Своей работоспособностью заслужил. Хорошо работал на тренировках. Жаль, что в сезоне чемпионата России чуть мало забил, но в Кубке нас радовал. Считаю, что должен стать основным игроком ЦСКА», — сказал Маляров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 19 декабря, ЦСКА объявил о подписании 22-летнего нападающего из «Балтики». По итогам прошедшей части сезона футболист принял участие в 25 матчах за «Балтику» во всех официальных турнирах. В этих играх он отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. С 2014 по 2015 год Тамерлан Мусаев занимался в Академии ПФК ЦСКА.

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