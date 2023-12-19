Боливийский защитник «Балтики» – об отношении к русскому мату: это были мои первые слова

Боливийский защитник клуба «Боливар» Роберто Фернандес, выступающий на правах аренды за калининградскую «Балтику», рассказал об отношении к русскому мату. Футболист признался, что он часто использует ненормативную лексику.

«Как отношусь к русскому мату? Мне кажется это были самые первые слова, которые я услышал на русском языке. Я слышу и говорю их на каждой тренировке. Регулярно приходится нецензурно выражаться, но это уже обыденность. Есть и любимые выражения, но с вашего позволения я не буду произносить их сейчас», – приводит слова Роберто «Новый Калининград».

Напомним, Роберто Фернандес стал игроком калининградской «Балтики» в июле текущего года. Российский клуб арендовал защитника у клуба «Боливар» до конца этого сезона. В нынешнем розыгрыше РПЛ Роберто принял участие в 18 матчах. Ему удалось записать на свой счет две результативные передачи.