Экс-игрок «Спартака» Пьянович: Скала — лучший тренер, который был в команде

Бывший нападающий московского «Спартака» Михайло Пьянович назвал итальянца Невио Скалу лучшим тренером, который был в команде.

«Cкала — лучший тренер, который был в „Спартаке“. А Федотов лучше как человек. Тоже хороший тренер, но моё мнение, что Скала — лучший. Просто ему не хватило удачи, чтобы выиграть чемпионат России», — сказал Пьянович в интервью на Youtube-канале «Дневник фаната».

Михайло Пьянович был футболистом «Спартака» с 2003 по 2006 год. В составе красно-белых серб провёл 61 матч во всех официальных турнирах, отметился 17 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Невио Скала возглавлял московскую команду с 10 декабря 2003 года по 3 сентября 2004 года. Под его руководством «Спартак» провёл 32 матча, одержал 12 побед, шесть раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений.