Экс-легионер «Спартака» Пьянович назвал российских игроков, с которыми хорошо общался

Бывший нападающий «Спартака» Михайло Пьянович вспомнил игроков, с которыми хорошо общался во времена выступлений за московскую команду.

«С кем лучше всего общался в «Спартаке»? С Видичем, когда он приехал. Из русских с Аленичевым, Титовым, Ковтуном, Парфёновым. Это очень хорошие игроки и люди», — сказал Пьянович в интервью YouTube-каналу «Дневник Фаната».

Пьянович выступал за «Спартак» с 2003 по 2006 год. За это время нападающий в 61 матче забил 17 голов и отдал 10 результативных передач. Позднее он провёл сезон за «Ростов» и завершил карьеру. На его счету также пять матчей в составе сборной Сербии.

Вместе со «Спартаком» Пьянович дважды становился серебряным призёром чемпионата России по футболу. Михайло является воспитанником сербского клуба «Црвена Звезда».