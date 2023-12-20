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«Атлетико» сыграл вничью с «Хетафе» в матче с двумя пенальти и удалением

«Атлетико» сыграл вничью с «Хетафе» в матче с двумя пенальти и удалением
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«Атлетико» и «Хетафе» не выявили победителя в матче 18-го тура чемпионата Испании — 3:3. Игра прошла на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде.

«Атлетико» большую часть матча провёл в меньшинстве из-за удаления защитника Стефана Савича за две жёлтые карточки на 38-й минуте.

Первый гол во встрече забил нападающий хозяев Антуан Гризманн на 44-й минуте.

После перерыва Борха Майораль сравнял счёт на 54-й минуте. Затем Альваро Мората и Гризманн с пенальти забили ещё по мячу в ворота «Хетафе». Один отличился на 64-й минуте, а другой реализовал 11-метровый на 69-й.

«Хетафе» спасся от поражения в концовке. Голы у гостей забили Оскар Родригес на 87-й и Майораль на 90+3 с пенальти.

«Атлетико» сравнялся с «Барселоной» по количеству очков – их стало по 35. Каталонцы по дополнительным показателям занимают третью позицию, а мадридцы идут четвёртыми.

«Хетафе» занимает 8-е место с 26 очками.

Испания - Примера . 18-й тур
19 декабря 2023, вторник. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 3
Хетафе
Хетафе
1:0 Гризманн – 44'     1:1 Майораль – 53'     2:1 Мората – 63'     3:1 Гризманн – 69'     3:2 Родригес – 87'     3:3 Майораль – 90+3'    
Удаления: Савич – 38' / нет
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