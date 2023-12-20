Вратарь «Реала» Тибо Куртуа раскритиковал экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа раскритиковал главного тренера национальной команды Бельгии Доменико Тедеско за слова в прессе об их конфликте.

«Он меня смешит. Очень мало людей и очень мало тренеров будут честны с прессой. Тедеско говорит, что он честен, но это неправда.

Ещё раз: я совершил ошибку, уехав из сборной, но тренер всё равно должен стараться сохранить важного игрока, а не пытаться делать из этого пример для других.

Тедеско хотел атаковать меня. Более того, на следующий день в прессу просочилась информация, которая, как я знаю, исходила с его стороны. Я никогда не говорил, что некоторые игроки не на должном уровне. Я давно знаю таких ребят, как Кастань, Тилеманс и Прат. Единственное, и я не боюсь это сказать: если ты уступаешь в счёте в матче с Австрией и у тебя в команде есть игроки, которые в своих клубах проиграли больше матчей, чем выиграли, то перевернуть ситуацию сложно. Я не принижал «Лестер» или ребят оттуда. Такое случается в футболе… В свой первый сезон в «Реале» я пропустил много голов.

Но я скажу вот что: только два человека знали, о чём я тогда сказал. Значит, кто-то хотел выставить меня в плохом свете», – приводит слова Куртуа sporza.