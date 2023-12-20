Почеттино высказался о выходе «Челси» в полуфинал Кубка английской лиги

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:1, пен) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

«Думаю, это была действительно хорошая игра. Мы допустили ошибку, когда пропустили. Я сказал игрокам, что нужно всегда верить до конца. Иногда в футболе нужна удача, что и произошло. Спасибо команде, потому что она играла фантастически.

Перед игрой мы говорили, что чувствуем себя отлично после матча с «Шеффилдом». У нас всё хорошо, мы восстанавливаемся. Игроки команды так молоды. Это удивительно, потому что мы всегда говорим о таланте, но то, что мы все вместе, нам помогает. Мы создаём очень хорошую связь. Пришло время узнать друг друга. Такой результат также поможет нам понять, что нужно улучшить.

Выход в полуфинал — очень хорошее начало. Мы так счастливы. Болельщики и клуб заслуживают таких эмоций. Это большая мотивация. Ждём завтрашней жеребьёвки», — приводит слова Почеттино BBC.