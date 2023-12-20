Хау прокомментировал поражение «Ньюкасла» в матче с «Челси»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги с лондонским «Челси».

«Это очень больно. Похожие ощущения были после матча с «ПСЖ». Ребята отдали столько сил, мы так долго вели в счёте.

Возможно, во втором тайме мы были не так хороши технически. До перерыва мы забили гол, были опасны в атаке. Во втором тайме команда потеряла остроту впереди, но отлично защищалась.

Стоило ли удалить Мойсеса Кайседо в начале матча? Я придерживаюсь того же мнения, что и многие другие, – это красная карточка», – приводит слова Хау BBC.

Напомним, завершился четвертьфинальный матч Кубка английской лиги между лондонским «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проводилась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Основное время игры завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались игроки «Челси».