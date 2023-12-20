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Диего Симеоне — о 3:3 с «Хетафе»: всё пошло насмарку после решения судьи удалить Савича

Диего Симеоне — о 3:3 с «Хетафе»: всё пошло насмарку после решения судьи удалить Савича
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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о ничьей с «Хетафе» (3:3) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

«Мы проводили четвёртый матч с интервалом в три дня, большую часть встречи играли в меньшинстве, поэтому ребята приложили огромные усилия.

Мы знали, что матч будет тяжёлым, трудным. В равных составах мы довольно хорошо контролировали игру. Потом стало труднее, хотя мы всё ещё имели преимущество. К тому же пришлось вынужденно менять Маркоса Льоренте.

Мы надеялись на Мемфиса Депая в этом матче, и он прибавлял по ходу игры. Но всё пошло насмарку после решения судьи удалить Савича – нам пришлось поменять план. Тем не менее мы всё время вели в счёте. Но в концовке соперник усилил натиск, начал создавать моменты, использовать кроссы – у них высокие игроки – и, пожалуй, заслужил ничью», – приводит слова Симеоне Marca.

После 17 туров «Атлетико» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 35 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (44 очка).

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Испания - Примера . 18-й тур
19 декабря 2023, вторник. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
3 : 3
Хетафе
Хетафе
1:0 Гризманн – 44'     1:1 Майораль – 53'     2:1 Мората – 63'     3:1 Гризманн – 69'     3:2 Родригес – 87'     3:3 Майораль – 90+3'    
Удаления: Савич – 38' / нет
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