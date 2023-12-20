Диего Симеоне — о 3:3 с «Хетафе»: всё пошло насмарку после решения судьи удалить Савича

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о ничьей с «Хетафе» (3:3) в матче 18-го тура чемпионата Испании.
«Мы проводили четвёртый матч с интервалом в три дня, большую часть встречи играли в меньшинстве, поэтому ребята приложили огромные усилия.
Мы знали, что матч будет тяжёлым, трудным. В равных составах мы довольно хорошо контролировали игру. Потом стало труднее, хотя мы всё ещё имели преимущество. К тому же пришлось вынужденно менять Маркоса Льоренте.
Мы надеялись на Мемфиса Депая в этом матче, и он прибавлял по ходу игры. Но всё пошло насмарку после решения судьи удалить Савича – нам пришлось поменять план. Тем не менее мы всё время вели в счёте. Но в концовке соперник усилил натиск, начал создавать моменты, использовать кроссы – у них высокие игроки – и, пожалуй, заслужил ничью», – приводит слова Симеоне Marca.
После 17 туров «Атлетико» занимает четвёртое место в Ла Лиге с 35 очками. Лидирует в чемпионате «Жирона» (44 очка).
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