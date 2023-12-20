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Гвардиола высказался о восстановлении Де Брёйне и Холанда

Гвардиола высказался о восстановлении Де Брёйне и Холанда
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о восстановлении травмированных футболистов команды — полузащитника Кевина Де Брёйне и нападающего Эрлинга Холанда. В пятницу, 22 декабря, «Манчестер Сити» в финале клубного чемпионата мира встретится с бразильским «Флуминенсе». Начало игры — в 21:00 по московскому времени.

«Кевин начал тренироваться вчера и будет тренироваться с нами завтра. Но прошло уже три месяца, поэтому он не сможет сыграть в финале, но ему становится лучше.

Эрлинг всё ещё не может тренироваться», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Вчера, 19 декабря, «Манчестер Сити» в полуфинале клубного чемпионата мира обыграл японский «Урава Ред Даймондс» со счётом 3:0.

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