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«Палмейрас» подписал игрока той же позиции, что и Артур, который может уйти в «Зенит»

«Палмейрас» подписал игрока той же позиции, что и Артур, который может уйти в «Зенит»
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Бразильский «Палмейрас» в клубных соцсетях объявил о подписании нового игрока — Бруно Родригеса. Интересно, что он выступает на позиции флангового нападающего. На этой же позиции выступает и действующий игрок «Палмейраса» Артур Гимарайнс, которого СМИ связывают с «Зенитом». Вероятно, бразильский клуб готовится к уходу Артура, подписывая нового игрока на его позицию.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Зенит» предложил € 18 млн за переход вингера «Палмейраса» Артура. При этом наставник «Зенита» Сергей Семак не стал подтверждать эту информацию. После этого сообщалось, что Артур больше не является приоритетной трансферной целью для российского гранда.

Действующее соглашение игрока с бразильским клубом рассчитано до конца 2028 года. 25-летний Артур Гимарайнс провёл за «Палмейрас» в общей сложности 51 матч, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

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