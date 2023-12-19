«Палмейрас» примет решение по переходу Артура в «Зенит» в начале января

Руководство бразильского клуба «Палмейрас» примет решение по предложению санкт-петербургского «Зенита» о покупке полузащитника Артура Гимарайнса в начале января, сообщает Egool.

По информации источника, сам игрок хочет остаться в бразильском клубе и ждёт решения главного тренера Абеля Феррейры, чтобы узнать, состоится сделка или нет.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что «Зенит» предложил € 18 млн за переход вингера «Палмейраса» Артура. При этом наставник «Зенита» Сергей Семак не стал подтверждать эту информацию. Действующее соглашение игрока с бразильским клубом рассчитано до конца 2028 года.

25-летний Артур Гимарайнс провёл за «Палмейрас» 51 матч, забил 10 голов и отдал две результативные передачи.