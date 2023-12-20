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Ларин: изоляцию российского футбола нужно принять сейчас как должное и жить с этим

Ларин: изоляцию российского футбола нужно принять сейчас как должное и жить с этим
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Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высказался об отстранении сборной России и российских клубов от международных турниров.

«Как сказывается на российский футбол изоляция? Понятно, что в плюс не идёт любое отсутствие возможности играть в официальных европейских соревнованиях. Но мы живём в тот момент, когда надо принять это как должное и жить с этим. Надо пытаться договариваться о товарищеских матчах, как это делает РФС. К сборной интерес есть всегда, сборная должна быть. Мотивации, наверное, не хватает. Но какие-то матчи периодически организовывать просто необходимо. Возможно ли улучшение ситуации в 2024-м? Мы все на это надеемся», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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