Ларин: изоляцию российского футбола нужно принять сейчас как должное и жить с этим

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин высказался об отстранении сборной России и российских клубов от международных турниров.

«Как сказывается на российский футбол изоляция? Понятно, что в плюс не идёт любое отсутствие возможности играть в официальных европейских соревнованиях. Но мы живём в тот момент, когда надо принять это как должное и жить с этим. Надо пытаться договариваться о товарищеских матчах, как это делает РФС. К сборной интерес есть всегда, сборная должна быть. Мотивации, наверное, не хватает. Но какие-то матчи периодически организовывать просто необходимо. Возможно ли улучшение ситуации в 2024-м? Мы все на это надеемся», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.