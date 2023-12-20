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В «Ахмате» ответили на вопрос об усилении в зимнее трансферное окно

В «Ахмате» ответили на вопрос об усилении в зимнее трансферное окно
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Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о планах по усилению команды в зимнее трансферное окно.

«Приобретения в зимнее трансферное окно? Работаем в этом направлении. Вы же видите, как всем тяжело сейчас. Позиции? Как получится», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Мирослава Ромащенко набрала 17 очков после 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», который заработал 38 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Ахмат» встретится с «Уралом». Матч пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном в начале марта 2024 года.

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