Гендир «Ахмата»: обсуждение вопроса перехода в Азию? Зачем нам Азия, когда мы в Европе

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился ожиданиями от заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), которое пройдёт сегодня, 20 декабря, в Доме футбола. Он также ответил на вопрос о возможном обсуждении перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Ожидания от исполкома? Посмотрим, пообщаемся с коллегами.

Обсуждение вопроса перехода в Азию? Зачем нам Азия, когда мы в Европе», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей.