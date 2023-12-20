Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Ахмате» заявили, что Ромащенко продолжит работать в клубе

В «Ахмате» заявили, что Ромащенко продолжит работать в клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о доверии главному тренеру команду Мирославу Ромащенко.

«Конечно, Ромащенко остаётся в клубе. Есть ли кредит доверия? Как его измерять, маленький он или большой? Даже если бы не было важных очков в последних матчах, он бы работал. Мы верим в команду и в него. Никаких изменений больше не намечается. Он будет готовить команду на сборах», — передает слова Айдамирова корреспондент «Чемаионата» Илья Никульников.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Мирослава Ромащенко набрала 17 очков после 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», который заработал 38 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Ахмат» встретится с «Уралом» в начале марта 2024 года.

Материалы по теме
В «Ахмате» ответили на вопрос об усилении в зимнее трансферное окно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android