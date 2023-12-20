В «Ахмате» заявили, что Ромащенко продолжит работать в клубе

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о доверии главному тренеру команду Мирославу Ромащенко.

«Конечно, Ромащенко остаётся в клубе. Есть ли кредит доверия? Как его измерять, маленький он или большой? Даже если бы не было важных очков в последних матчах, он бы работал. Мы верим в команду и в него. Никаких изменений больше не намечается. Он будет готовить команду на сборах», — передает слова Айдамирова корреспондент «Чемаионата» Илья Никульников.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Мирослава Ромащенко набрала 17 очков после 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», который заработал 38 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Ахмат» встретится с «Уралом» в начале марта 2024 года.