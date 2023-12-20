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В INEOS объяснили сделку с «Локомотивом» по Бека-Бека в условиях санкций

В INEOS объяснили сделку с «Локомотивом» по Бека-Бека в условиях санкций
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В транснациональной химической компании INEOS, основателем которой является Джим Рэтклифф, ответили на запрос The Athletic о сделке с «Локомотивом» по трансферу полузащитника Алексиса Бека-Бека в условиях санкций, наложенных на «Российские железные дороги». Отмечается, что за переход футболиста «Ницца» через компанию INEOS заплатила «Локомотиву» € 14 млн в августе 2022 года.

«Ницца» следовала стандартным протоколам Лиги 1 при подписании контракта с опорным полузащитником Алексисом Бека-Бека во время летнего трансферного окна сезона-2022/2023 и соблюдала при этом все применимые санкции.

Как того требует практика, трансфер был представлен в Лигу 1 и одобрен LFP (Лигой футбольных профессионалов) и ФИФА», — сообщили в INEOS.

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