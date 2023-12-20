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«Я не смог терпеть». Тикнизян – об отказе от сборной России из-за Карпина

«Я не смог терпеть». Тикнизян – об отказе от сборной России из-за Карпина
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Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, как принял решение выступать за сборную Армении из-за того, что его игнорировал Валерий Карпин.

«Я не разговаривал с Карпиным. Мой агент и хороший друг Саша Клюев разговаривал с Валерием Георгиевичем насчет меня. И тот отвечал ему, что пусть парень терпит, пока возраст позволяет, пусть себя проявляет, если будет заслуживать, то я его вызову. И вот в тот момент, когда мне показалось, что я действительно заслужил хотя бы попадания в расширенный список, меня не включили, и мы с Сашей договорились, что окей, давай мы до лета потерпим. Но я не смог терпеть, и я в январе этого года принял решение выступать за сборную Армении», — сказал Тикнизян в видео на YouTube-канале «Коммент.шоу».

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