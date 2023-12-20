Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Амаду Онана

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Амаду Онана
Комментарии

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана попал в сферу интересов «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил Footmercato.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» продолжает следить за выступлениями бельгийского футболиста. А специалисты «Барселоны» уже контактировали с представителями футболиста. Отмечается, что, учитывая цену игрока, «Барселона» может быть готова подписать его только летом, несмотря на риск ухода в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Эвертон» запрашивает цену в районе € 55 млн.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 22-летний Амаду Онана провёл 13 матчей и отметился одним забитым мячом. Также на счету полузащитника четыре игры, один гол и одна результативная передача в Кубке английской лиги.

Материалы по теме
Скауты «Манчестер Юнайтед» наблюдали за игрой Гирасси в матче с «Баварией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android