«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» интересуются Амаду Онана

Полузащитник «Эвертона» Амаду Онана попал в сферу интересов «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил Footmercato.

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» продолжает следить за выступлениями бельгийского футболиста. А специалисты «Барселоны» уже контактировали с представителями футболиста. Отмечается, что, учитывая цену игрока, «Барселона» может быть готова подписать его только летом, несмотря на риск ухода в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Эвертон» запрашивает цену в районе € 55 млн.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 22-летний Амаду Онана провёл 13 матчей и отметился одним забитым мячом. Также на счету полузащитника четыре игры, один гол и одна результативная передача в Кубке английской лиги.