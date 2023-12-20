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«Челси» не будет предпринимать шаги по приобретению Рамсдейла

«Челси» не будет предпринимать шаги по приобретению Рамсдейла
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Вратарь «Арсенала» Аарон Рамсдейл не перейдёт в «Челси» в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «аристократов» отказалось от идеи с приобретением 25-летнего голкипера. В лондонском клубе продолжают доверять сменщику Роберта Санчеса — Джордже Петровичу. Отмечается, что у «синих» другие цели на предстоящее трансферное окно. Покупка вратаря не является приоритетной задачей.

В текущем сезоне Рамсдейл провёл за «Арсенал» девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил девять голов. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.

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