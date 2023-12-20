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«Спартак» опубликовал новогодний ролик с футболистами и легендами клуба

«Спартак» опубликовал новогодний ролик с футболистами и легендами клуба
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Московский «Спартак» опубликовал новогодний ролик с футболистами и легендами клуба.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Спартака».

На видео присутствуют Ринат Дасаев, Александр Филимонов, Роман Павлюченко, Валерий Шмаров, Александр Ширко, Никита Баженов, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Александр Соболев, Артём Ребров, Данил Пруцев, а также главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль.

Бывшие и настоящие футболисты «Спартака» отмечают наступающий Новый год. Джикия говорит тост, заявив, что лучшим годом команды был 2017-й, когда красно-белые взяли чемпионство в МИР РПЛ. При этом ветераны московского клуба начинают спорить и вспоминать другие года, когда «Спартак» становился чемпионом.

При этом Соболев заявил, что лучший год — 2022-й, когда команда выиграла Фонбет Кубок России при полных «Лужниках» в матче с «Динамо» (2:1).

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