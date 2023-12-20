Дюков: Азия не даёт нам никаких гарантий. В регионе есть 26 стран, поддержавших санкции

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в Азии есть 26 стран, поддержавших санкции.

«Есть вероятность, что мы примем участие в жеребьёвке, которая состоится в январе-феврале. Азия ― есть возможность, но мнение всех членов исполкома и клубов, что, если переходить в Азию, нам нужны гарантии на непосредственное участие в турнирах, а мы не будем просто членами АФК. Да, в Азии есть определённая поддержка со стороны ряда стран, но единой поддержки нет, будет сопротивление. Есть тому примеры ― например, участие наших спортсменов в Азиатских играх. Дальше приглашения дело не пошло.

Главным должно быть решение от ФИФА об отмене своего решения ― о запрете участия в международных матчах. Переход в Азию гарантий по отмене этого решения не даёт. В Азии есть страны, которые хотят нас видеть. Но есть страны, которые не хотят нас видеть. Есть 26 стран из Азии, которые поддержали определённые политические решения против РФ. Есть уровень футбольных чиновников, которые достаточно доброжелательны к нам. А есть уровень политический ― там ситуация другая.

Мы провели переговоры со всеми национальными федерациями АФК. Нет никаких гарантий, что какие-то договорённости будут реализованы во время голосования по нам, даже если мы уже договорились со всеми чиновниками. Мы провели огромную работу. Нам было бы проще принимать какие-то решения, если бы была полная поддержка, была поддержка со стороны других федераций видов спорта», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.