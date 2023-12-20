«Спартак» предложил € 10 млн за нападающего «Флуминенсе» — Никола

Московский «Спартак» предложил € 10 млн за нападающего бразильского «Флуминенсе» Джона Кеннеди, сообщает журналист Жорже Никола.

По информации источника, президент «Флуминенсе» Марио Биттенкур проинформирован о наличии предложения от красно-белых. Однако готов начать переговоры о возможном трансфере лишь по завершении клубного чемпионата мира, в финале которого 22 декабря «Флуминенсе» сыграет с «Манчестер Сити».

Джон является воспитанником «Флуминенсе» и был переведён в основную команду зимой 2021 года. Кеннеди в нынешнем сезоне сыграл за команду 51 матч во всех турнирах, в которых отметился 18 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Нынешнее соглашение 21-летнего нападающего с бразильским клубом рассчитано до декабря 2026 года, а отступные составляют € 50 млн.