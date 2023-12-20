Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фаджоли, Осимхен и Влахович — самые подешевевшие игроки Серии А по версии Transfermarkt

Фаджоли, Осимхен и Влахович — самые подешевевшие игроки Серии А по версии Transfermarkt
Аудио-версия:
Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt представил топ-10 самых подешевевших футболистов команд итальянской Серии А. Самым подешевевшим игроком чемпионата является полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли, вторым является нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, а замыкает тройку игрок «Юве» Душан Влахович.

1. Николо Фаджоли («Ювентус») — € 15 млн (подешевел на € 20 млн);

2. Виктор Осимхен («Наполи») — € 110 млн (подешевел на € 10 млн);

3. Душан Влахович («Ювентус») — € 60 млн (подешевел на € 7 млн);

4. Даити Камада («Лацио») — € 20 млн (подешевел на € 7 млн);

5. Хвича Кварацхелия («Наполи») — € 80 млн (подешевел на € 5 млн);

6. Тео Эрнандес («Милан») — € 55 млн (подешевел на € 5 млн);

7. Станислав Лоботка («Наполи») — € 35 млн (подешевел на € 5 млн);

8. Андре Замбо Ангисса («Наполи») — € 35 млн (подешевел на € 5 млн);

9. Ромелу Лукаку («Рома») — € 35 млн (подешевел на € 5 млн);

10. Пётр Зелиньски («Наполи») — € 35 млн (подешевел на € 5 млн).

Материалы по теме
Зиркзее, Соуле и Тюрам — самые подорожавшие игроки Серии А по версии Transfermarkt
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android