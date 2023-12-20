Фаджоли, Осимхен и Влахович — самые подешевевшие игроки Серии А по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил топ-10 самых подешевевших футболистов команд итальянской Серии А. Самым подешевевшим игроком чемпионата является полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли, вторым является нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, а замыкает тройку игрок «Юве» Душан Влахович.
1. Николо Фаджоли («Ювентус») — € 15 млн (подешевел на € 20 млн);
2. Виктор Осимхен («Наполи») — € 110 млн (подешевел на € 10 млн);
3. Душан Влахович («Ювентус») — € 60 млн (подешевел на € 7 млн);
4. Даити Камада («Лацио») — € 20 млн (подешевел на € 7 млн);
5. Хвича Кварацхелия («Наполи») — € 80 млн (подешевел на € 5 млн);
6. Тео Эрнандес («Милан») — € 55 млн (подешевел на € 5 млн);
7. Станислав Лоботка («Наполи») — € 35 млн (подешевел на € 5 млн);
8. Андре Замбо Ангисса («Наполи») — € 35 млн (подешевел на € 5 млн);
9. Ромелу Лукаку («Рома») — € 35 млн (подешевел на € 5 млн);
10. Пётр Зелиньски («Наполи») — € 35 млн (подешевел на € 5 млн).