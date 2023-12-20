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Врач ЦСКА рассказал подробности сорвавшегося трансфера Велингтона

Врач ЦСКА рассказал подробности сорвавшегося трансфера Велингтона
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Главный врач московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал подробности сорвавшегося трансфера игрока «Сан-Паулу» Велингтона.

«Речь шла о пятилетнем контракте с ЦСКА, а в марте 2023-го Велингтон перенёс очень непростую операцию. Мы его ни разу не видели вживую, увидели лишь результаты осмотров, которые проводили бразильцы. По результатам последнего из них у Велингтона сохранялись некоторые ограничения.

Поэтому мы не могли дать гарантий, что он без проблем отыграет пять лет. Насколько мне известно, уже в последние часы перед закрытием трансферного окна ЦСКА предлагал вариант с арендой до зимы и последующим – в случае беспроблемного выступления – подписанием полноценного контракта. Нам отказали», — приводит слова Безуглова «Источник».

Напомним, в последние часы летнего трансферного окна ЦСКА объявил о трансфере Велингтона, однако вскоре клуб заявил, что сделка сорвалась из-за проваленного медосмотра.

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